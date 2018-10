Paulo Gomes quer levar Academia do Sporting ao topo do futebol mundial

Leões apresentaram novo diretor-geral da Academia

O Sporting apresentou como diretor-geral da Academia Paulo Gomes, antigo responsável do Polo do Estádio Universário de Lisboa, onde estão sediadas as escolinhas do clube. Em declarações à Sporting TV mostrou-se satisfeito pelo convite do presidente Frederico Varandas e expressou um objetivo. "Esta é das melhores academias do mundo. É um desafio muito grande e vou até ao fim das minhas forças para levar esta academia ao topo do futebol mundial."

O novo homem forte da Academia lembrou que sempre trabalhou com jovens e que quer unir o Polo EUL à Academia. "O meu trabalho tem sido sempre lidar com jovens. Temos de conseguir dar uma alma sempre grande a esta casa. Não podemos dissociar o trabalho dos sub-7 aos sub-23. Temos de formar homens e atletas. Conheço bem o Polo EUL e não o vamos dissociar do trabalho feito aqui. Mal seria se não conseguisse arranjar ligação mais forte entre o Polo e a Academia", vincou.