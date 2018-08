Pai de Matheus Pereira reprova desabafo, mas também deixa recado a Peseiro

Extremo do Sporting deixou uma mensagem de desagrado nas redes sociais, depois de ter assistido ao jogo frente ao Moreirense da bancada.

O Sporting entrou a vencer no campeonato em Moreira de Cónegos, mas foi Matheus Pereira quem captou as atenções. O extremo ficou de fora do jogo de domingo, que os leões venceram por 3-1, e recorreu às redes sociais para mostrar o seu desagrado.

"Há coisas que não dá para entender, resta torcer da bancada", escreveu o jogador, num desabafo reprovado pelo pai. Porém, Alexandre Pereira deixou também um recado a José Peseiro, admitindo discordar com a atitude do treinador do Sporting.

"É lógico que ele agiu mal, mas também acredito que, quando se torna um debate público, como aconteceu com o facto de o treinador ter respondido às questões sobre o Matheus, é uma coisa que deve ser tratada internamente. Seria mais viável", afirmou Alexandre Pereira, em entrevista à Renascença.

"Devido a já ter passado por essa situação anteriormente, com Jorge Jesus, pode ter que ele tenha entendido isso da mesma forma e por isso acabou por ter essa reação. No primeiro jogo ele ser cortado desperta insegurança", explicou.

Peseiro, refira-se, respondeu ao desabafo de Matheus Pereira depois do jogo . O jogador, por sua vez, abandonou o estádio antes do apito final e dirigiu-se ao aeroporto do Porto, onde apanhou um voo para Lisboa .