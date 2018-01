Pai de Alan Ruiz confirma conversas para sair e fala em proposta de 20 milhões

Jogador argentino está afastado do plantel

Federico Ruiz, pai de Alan Ruiz, confirmou a intenção do jogador em deixar o Sporting e até falou em propostas nesse sentido, que já terão sido apresentadas, no verão, à SAD leonina. A preferência do jogador passa por regressar ao Colón, conforme confirmou o pai em declarações à rádio Sol. "Foi ideia dele. Apresentámos-lhe outras ofertas, mas não quis. Depois falou com alguns dirigentes do Colón e interessa-lhe voltar. Foi muto feliz no Colón. Apresentámos várias ofertas ao Sporting, há três meses, muito importantes, muito grandes, de 10, 12, de 20 milhões. Nunca aceitaram nada. Foram vários clubes, de Itália, vários. O Alan queria sair."

O progenitor do jogador prossegue lembrando que está a negociar para que Alan deixe os leões. "Estamos a negociar a saída, mas o Sporting não é um clube fácil. A ver se chegamos a um acordo para que o Alan seja feliz a jogar futebol." O Colón é a prioridade, mas há outras ofertas. "Há o Grémio, o Central e outros clubes. Mas ele não está a pensar no dinheiro. Está a ponderar outras coisas. Diz que no Colón foi feliz. Tem só 24 anos e já se passaram muitas coisas na sua carreira. É importante que jogue onde é feliz", remata.