Os valores que o Sporting ouviu quando perguntou por Koulouris

Avançado foi cedido até ao final da época pelo PAOK, que só pode negociar se indemnizar o emblema que o recebeu.

Efthymios Koulouris, avançado de 22 anos do Atromitos - onde atua cedido por empréstimo do PAOK até ao final da presente temporada - só sai do atual terceiro classificado da liga grega se o emblema for compensado em cerca de dois milhões de euros. De acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, foi essa a mensagem passada aquando do interesse manifestado pelo Sporting no atual melhor marcador do campeonato helénico, com 12 golos.

Com efeito, os dirigentes leoninos abordaram o detentor dos direitos económicos de Koulouris, no caso o PAOK, que pediu cerca de 7,5 milhões de euros pelo jogador, verba considerada exorbitante em Alvalade, onde prevalecia a ideia de que o negócio ideal passava por um empréstimo com uma opção de compra. A intenção era clara: aumentar o leque de dianteiros ao dispor de Marcel Keizer, tendo uma alternativa a Bas Dost, e deixar em aberto a possibilidade de formalizar um contrato de longa duração com o jogador em caso de rendimento adequado às expectativas dos responsáveis verdes e brancos.

Porém, tal só será possível se o Atromitos, detentor dos direitos desportivos até ao final da estação, abdicar do jogador na reabertura do mercado, o que poderá ser desportivamente nefasto para o clube. Daí que tenha sido colocada em cima da mesa a exigência de uma indemnização/compensação na ordem dos dois milhões de euros, a sair, claro, do encaixe direto do PAOK num eventual negócio de 7,5 milhões de euros com o Sporting. Ora, face aos valores pedidos na abordagem efetuada e perante a exigência do Atromitos, o emblema de Alvalade - pese os relatórios positivos do departamento de scouting recomendarem a contratação de Koulouris - começou a olhar para outros nomes referenciados, até porque a prioridade ao nível de reforços é outra nesta fase.

Médios passaram a prioridade



Os responsáveis leoninos há muito que procuram soluções no mercado para fortalecer o plantel à disposição de Marcel Keizer, porém, fruto das lesões de Battaglia e Wendel, as prioridades em Alvalade alteraram-se substancialmente. Além dos lesionados já referidos, a SAD pretende igualmente colocar Misic e Petrovic, sobrando apenas Bruno Fernandes, Gudelj e Bruno César é uma incógnita. Daí que, além do regresso de Francisco Geraldes, em cima da mesa está a possibilidade de os leões contratarem mais dois médios.