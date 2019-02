"Os valores não podem ser descurados, que este seja o Sporting do futuro"

Francisco Salgado Zenha e Miguel Cal, administradores da SAD leonina, destacam a importância da reunião do universo Sporting, que está a decorrer esta quarta-feira, na Academia

Segundo orador do dia, Francisco Salgado Zenha, administrador da SAD, esteve na reunião do universo leonino, que decorreu esta quarta-feira na Academia, econsiderou que este evento é importante.

"É fundamental para unirmos os funcionários do Sporting e o Sporting nesta fase inicial do nosso mandato. Este tipo de eventos acaba por fazer com que as pessoas se conheçam melhor e acabámos por partilhar alguns dos pilares e valores que achamos fundamentais para esta união. Como disse na apresentação, os valores não podem ser descurados e salientei que é assente nesses valores que o Sporting tem de viver e é assim que conseguimos criar este ambiente de sorrisos e união. Queremos que este seja o Sporting do futuro. Sporting é um clube construído com base nos atletas, porque são eles que praticam o desporto que os adeptos veem. Todos juntos tornamos as condições para os atletas praticarem desporto nas condições que precisam de ter para ganhar, este passo é fundamental", referiu o dirigente.

As palavras de Salgado Zenha foram reforçadas por Miguel Cal, outro dos administradores da SAD verde e branca. "É um dia muito importante e quisemos concretizar os valores do Sporting. É muito importante vivermos os valores e ter orgulho no ADN Sporting e é uma felicidade ter aqui todos os funcionários do Sporting. Um dia como este, em que não há muros e celebrarmos o que nos une, dá uma energia positiva enorme para trabalharmos para os desafios que aí vêm", disse Miguel Cal à Sporting TV.

Também o diretor desportivo Hugo Viana abordou a dinâmica e valores que é necessário continuar a incutir na primeira equipa.