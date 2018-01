Os pormenores do contrato que permitem o regresso de Montero ao Sporting

O avançado colombiano tinha contrato até ao final do ano com o Tianjin Teda

O Sporting oficializou ontem a contratação de Fredy Montero por época e meia, até 2018/19, com outras duas opcionais, num vínculo protegido por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Ao que O JOGO apurou, o avançado colombiano de 30 anos ficou entusiasmado com a possibilidade de se efetivar um regresso ao emblema verde e branco, e pressionou para que o negócio se concretizasse. Abdicou de algumas verbas que tinha ainda a receber dos chineses do Tianjin Teda para se desvincular e assim chegar sem custos de transferência, pese o milhão de euros de prémio de assinatura que será pago pela SAD.

Montero foi a primeira contratação sonante do presidente Bruno de Carvalho em 2013/14, proveniente do Seattle Sounders (primeiro por empréstimo e depois a título definitivo). O colombiano teve impacto imediato e só com a ascensão de Slimani e a chegada de Teo Gutiérrez, já com Jorge Jesus no comando técnico, perdeu espaço na equipa, acabando por sair com destino ao Tianjin Teda, que pagou por ele cinco milhões de euros. Montero, a meio da época 2015/16, desagradado com o estatuto de suplente para JJ, quis somar mais minutos e, também seduzido pela proposta financeira dos chineses, embarcou rumo ao Oriente, onde não foi tão bem-sucedido (marcou apenas nove golos em 29 desafios e foi cedido ao Vancouver Whitecaps). Nos dois anos e meio em que esteve no Sporting, somou 94 jogos e 37 golos, conquistando uma Taça de Portugal e uma Supertaça.

No momento da saída, em janeiro de 2016, Montero despediu-se apontando o golo da vitória (3-2) sobre a Académica, na 20.ª jornada da Liga. Esse triunfo ficou marcado pelo adeus do colombiano, que deixou os leões, na altura, como líderes do campeonato com uma vantagem de dois pontos sobre o Benfica. Já sem Montero, cuja falta foi várias vezes assinalada por Jorge Jesus, o Sporting acabou por desperdiçar a vantagem, terminando o campeonato dois pontos atrás dos encarnados. O avançado tinha dito que voltaria no final da época para celebrar o título de campeão nacional e, não o podendo fazer em 2015/16, regressa em 2017/18 para ajudar os leões a festejarem e a quebrarem um jejum que já dura desde 2001/02.

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

Para convencer o experiente atacante, que é muito querido pela massa adepta leonina, o Sporting vai pagar a Montero uma verba próxima do milhão e meio de euros de vencimento anual, além do dito prémio de assinatura. O reforço da posição de segundo avançado era uma prioridade para Jorge Jesus e a SAD verde e branca assegura o quarto reforço do mercado de inverno, após as chegadas de Wendel, Misic e Rúben Ribeiro (o ex-Rio Ave é alternativa para a posição, que já ocupou na estreia, contra o Aves). Luciano Vietto esteve a um passo dos leões (preferiu o Valência), numa lista da qual também constavam Sandro Ramírez (Everton, demasiado caro) e Roger Martínez (assinou pelo Villarreal).