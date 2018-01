Os objetivos, Jesus e uma certeza: as primeiras palavras do reforço Rúben Ribeiro

Rúben Ribeiro já fala como jogador do Sporting. Ambicioso, não quer apenas o título de campeão nacional.

Rúben Ribeiro chegou esta quinta-feira a Lisboa para se integrar nos trabalhos do Sporting. O jogador, ex-Rio Ave, deixou as primeiras declarações como leão. "O mais importante é ser campeão nacional. O Sporting está em todas as frentes e quando se está em todas as frentes não podemos pensar apenas no título de campeão. Temos de pensar em vencer as etapas todas, todos os títulos que se tem para ganhar", afirmou Rúben ao canal do clube, encantado com a chegada ao Sporting. "Sem dúvida alguma o melhor clube português", atirou.

"Para um treinador, sei que a minha polivalência - extremo, médio interior, número 10 - pode ser um trunfo. Jogo onde o míster quiser. Estou aqui para ajudar", continuou.

Sobre Jesus, está convencido que vai melhorar como jogador. "Apesar de ter 30 anos não quer dizer que saiba tudo. Vou trabalhar. Sem dúvida alguma que vou melhorar muito e ser muito melhor jogador do que no primeiro dia que aqui entrei", vincou, deixando uma mensagem aos adeptos.

"Estou muito feliz por vestir esta camisola do Sporting e espero que com todos os adeptos consigamos no final alcançar todos os nosso objetivos", terminou.