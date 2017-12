"Olho para Rúben Ribeiro e vejo o típico jogador do futebol de rua"

Entrevistado por O JOGO ainda antes do Natal, o antigo defesa-direito do Rio Ave, Zé Gomes, revelou as características de Rúben Ribeiro, reforço de inverno do Sporting

Rúben Ribeiro está de malas aviadas para o Sporting, encerrando um ano de 2017 em que se destacou no Rio Ave, primeiro com Luís Castro e mais recentemente com Miguel Cardoso. Zé Gomes, antigo lateral do clube vilacondense, elegeu o médio como o jogador que mais se destacou no Rio Ave no ano que agora termina, tendo, na altura, descrito o que mais se destaca no médio que passará a ser treinado por Jorge Jesus.

"É um verdadeiro génio e, ao olhar para ele, ainda vejo o típico jogador de futebol de rua", disse Zé Gomes. "Foi o jogador em maior destaque durante o último ano, mostrando em campo muita categoria e despertando a atenção de outros clubes, o que não me surpreende, face à qualidade que tem demonstrado ao serviço do Rio Ave. É um jogador que assume o jogo com personalidade e mostra muita qualidade técnica nas ações com bola, nunca se escondendo quando a equipa mais precisa dele. Para lá da sua qualidade como jogador, tem mostrado igualmente muita inteligência a nível tático e tem muita influência no tipo de futebol que o Rio Ave joga", concluiu