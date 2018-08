Oficial: Gudelj a caminho do Sporting

Clube chinês confirmou transferência para Portugal

Nemanja Gudelj vai ser jogador do Sporting até 30 de junho de 2019. O Guangzhou Evergrande confirmou, no site oficial do clube, o empréstimo do internacional sérvio por uma temporada, sendo que o jogador já está a viajar para Lisboa, conforme o próprio confirmou nas redes sociais.

Segundo O JOGO apurou, o Sporting irá pagar três milhões de euros pela operação, sendo que a cargo do emblema de Alvalade fica apenas um milhão de euros livres de impostos por ano dos cinco que aufere na China.

Como o nosso jornal oportunamente deu conta, o acordo entre Sporting e Guangzhou Evergrande já estava feito, mas ainda faltava estabelecer uma plataforma de entendimento em relação à carga fiscal em Portugal que tinha de ser assumida pelo emblema de Alvalade. Sem espaço no plantel às ordens de Fábio Cannavaro, sobretudo depois da chegada de Talisca - facto que o deixou fora da lista de atletas inscritos para competir oficialmente -, Gudelj procurava uma solução para a sua carreira, que esteve prestes a ter continuidade em Inglaterra. Vários emblemas ingleses manifestaram interesse em saber as condições de um eventual negócio, mas essa possibilidade não se concretizou e gorou-se com o fecho do período de transferências no país, tal como em Itália, outro dos mercados possíveis para o médio internacional sérvio.

Com Gudelj, José Peseiro consegue encontrar um nome de peso para o sector, onde são poucas as referências competitivas, sobretudo depois da saída de William Carvalho. Gudelj é visto como um atleta para essa posição, podendo jogar com Battaglia por perto, isto enquanto Sturaro prossegue a recuperação física em Turim, que se afigura complicada. O médio, recorde-se, termina contrato com os chineses em dezembro de 2019.