"O treinador é responsável , mas não consegue fazer milagres", desabafa Pontes

Leonel Pontes repetiu que ainda é o treinador do Sporting, mas sempre foi fazendo um balanço de quatro jogos no comando técnico da equipa leonina.

Novo treinador e responsabilidade: "Não faço comentários sobre a vinda de um novo treinador. O meu futuro é falar com a direção do Sporting. Neste momento sou treinador do Sporting. Não gosto de sacudir a água do capote, porque também tenho responsabilidades.Eu e a equipa. Quando entrei cá foi para trabalhar de outra forma, modificar a forma de jogar. O treinador tem a sua responsabilidade. O treinador é responsável , mas não consegue fazer milagres. Trabalhei com seriedade. Não vou discutir os problemas do clube publicamente. Mas, este é um clube apetecível. Os adeptos querem que o clube seja o melhor do Mundo e têm de se unir para que o clube volte a reerguer-se."

Sobre o jogo: "Entrar no jogo da forma como entrámos, criando situações e jogando no meio-campo contrário faz com que corramos riscos. Na primeira oportunidade, o Rio Ave marcou. Tem sido um dos aspetos em que temos tido dificuldade quando a equipa está no ataque. Devíamos ter resolvido o jogo na segunda parte. O Rio Ave foi muito mais feliz, fez muito antijogo... Nunca merecíamos perder este jogo"

Sobre resultados: "Nos grandes não há resultados morais. Coletivamente melhorámos, há coisas ainda entranhadas que não conseguimos resolver. Faltou a eficácia. Há muitos jogadores a repetir jogos, há quem tenha vindo de lesão, falta frescura mental e física"

Sobre Battaglia: "Ainda não sei que tipo de lesão tem e a gravidade. Lamentámos porque é muito importante e um grande profissional".