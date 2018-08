"O Sporting tem jogado de igual para igual com equipas de topo"

Manuel Fernandes acredita que o Sporting tem hipóteses de seguir em frente na Liga Europa.

O representante do Sporting no sorteio da Liga Europa, Manuel Fernandes, considerou esta sexta-feira que os leões têm hipótese de passar a fase de grupos, mas alertou para o grande problema que constituem as viagens longas.

O sorteio da Liga Europa, realizado em Monte Carlo, no Mónaco, ditou como adversários do Sporting no Grupo E os ingleses do Arsenal, os azeris do Qarabag e os ucranianos do Vorskla Poltava.

"Penso que é possível passar à fase seguinte, o Sporting tem todas as condições para seguir. Apanha um tubarão [Arsenal] e duas equipas em que o grande problema será o desgaste das viagens. São viagens longas", referiu Manuel Fernandes.

O Sporting, ainda de acordo com Manuel Fernandes, "tem de encarar o apuramento", que irá decorrer entre 20 de setembro e 13 de dezembro. A final está marcada para 29 de maio de 2019, em Baku, no Azerbaijão.

"[O Sporting] Já demonstrou nos últimos anos, com Real Madrid, FC Barcelona ou Atlético de Madrid, equipas de top europeu, e jogou de igual para igual com eles. É isso que tem de fazer com o Arsenal para tentar ficar em primeiro ou segundo, no mínimo", disse.

Por coincidência, o praticamente desconhecido Qarabag, do Azerbaijão, país que irá receber a final da Liga Europa, em Baku, ficou colocado no grupo do Sporting, mas Manuel Fernandes não crê que possa trazer vantagens.

"Falei com o meu ex-jogador [no Vitória de Setúbal], o Vali Gasimov, que está cá a representar o país. E ele disse que o Qarabag está muito mais forte, tem o mesmo treinador há 10 anos e tem feito um bom trabalho, é um fator a ter em conta", considerou.

Para Manuel Fernandes, "o Sporting é superior a qualquer equipa do Azerbaijão, mas não pode facilitar na fase de grupos e só dar tudo com o Arsenal".