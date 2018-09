Artur Torres Pereira, líder da Comissão de Gestão do Sporting, responde a José Maria Ricciardi.

Artur Torres Pereira, líder da Comissão de Gestão do Sporting, concedeu uma entrevista ao canal do clube, tendo feito um balanço positivo do trabalho desenvolvido, mas também deixou uma resposta a José Maria Ricciardi. O candidato à presidência do clube, cujas eleições se realizam no sábado, acusou a Comissão de Gestão de esconder a real situação financeira do clube.

"A situação financeira está longe de ser alarmante, pois está controlada a nível financeiro, administrativo e humano. As afirmações do Dr. Ricciardi são falsas. Acho curioso que algumas candidaturas não se preocupem em esclarecer os projetos, mas sim com a Comissão de Gestão. Acho lamentável que quando os rivais diretos têm uma situação difícil a nível judicial estejamos a dar tiros a nós próprios. O relatório e contas da SAD vai ser encerrado na sexta-feira e não devo revelar dados financeiros e económicos da sociedade. Acho curioso que há associados que ficam contentes em expor as dificuldades, mas o mais grave é que nem o clube nem a SAD têm um défice de tesouraria de 123 M€. Quem diz isso é mentiroso e ignorante. Só revela um grande desconhecimento da realidade e não sei qual é o objetivo. O Sporting deve a fornecedores? Deve, mas menos que os rivais", atirou.

"O resultado da auditoria forense será conhecido em meados de dezembro", confirmou ainda Artur Torres Pereira.