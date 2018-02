O onze de Jesus: uma estreia em 2018 e três titulares na bancada

Jorge Jesus com várias alterações no jogo com o Moreirense.

Há várias surpresas no onze inicial do Sporting para o duelo com o Moreirense. O treinador introduz várias alterações no encontro que encerra a ronda 24 do campeonato e antes de jogar no Dragão, para um clássico que pode decidir muito nas contas do título.

Destaquemos desde já a titularidade de Petrovic. O médio sérvio não joga desde o encontro da Taça de Portugal com o Vilaverdense, disputado a 13 de dezembro. Nas laterais, nem Piccini, nem Coentrão. Ambos, aliás, não fazem sequer parte do lote de suplentes. O mesmo acontece com William Carvalho.

Mathieu, recorde-se, cumpre castigo, enquanto Bas Dost continua a recuperar de lesão.

Onze do Sporting: Rui Patrício; Battaglia, André Pinto, Coates e Acuña; Gelson Martins, Petrovic, Bruno Fernandes e Bryan Ruiz; Montero e Doumbia.

Suplentes do Sporting: Salin, Lumor, Rúben Ribeiro, Bruno César, Misic, Wendel e Rafael Leão.