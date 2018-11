"O nosso objetivo é o segundo lugar do grupo", diz Nani antes do Arsenal

Capitão do Sporting fez uma antevisão da visita ao reduto do Arsenal e não escondeu a ansiedade antes no regresso a Inglaterra.

Nani acredita que, depois da derrota sofrida em Alvalade com o Arsenal (1-0), o Sporting tem fazer mira ao segundo posto do grupo E da Liga Europa. Em entrevista a um magazine da competição no portal Dugout, o extremo leonino reconheceu que a equipa "podia ter feito melhor" no primeiro duelo com os "gunners" e aponta a um resultado positivo no jogo de Londres.

"Tivemos oportunidades para marcar, mas perdemos o jogo. O mais importante é que percebemos que podíamos ter feito melhor. O mais importante é obter um bom resultado. Toda a gente espera que o Arsenal fique em primeiro do grupo, mas vamos tentar complicar-lhes a vida. Já perdemos um jogo, por isso o nosso objetivo é o segundo lugar", afiançou o capitão de equipa do Sporting, que vê para a braçadeira como uma grande responsabilidade:

"Significa muito para mim ser capitão. Deram-me as condições para aprender e crescer e este foi o clube que me lançou como profissional. Tento ajudar os meus companheiros de equipa a melhorarem e a aprenderem", disse Nani, que vê uma estrada "complicada" até fases mais adiantadas da Liga Europa.

"Significaria muito [chegar à final], mas sabemos que é uma estrada muito difícil. Estou mais impressionado com as equipas que deviam estar na Liga dos Campeões. O Chelsea, o Arsenal...", acrescentou, antes de comentar o regresso a Inglaterra, ele que jogou durante várias épocas no Manchester United:

"Claro que quero voltar e ver a reação dos adeptos, sentir aquela atmosfera outra vez. É o que mais motiva os jogadores. E é por isso que Inglaterra tem o melhor futebol do mundo, todos querem chegar lá", rematou o jogador de 31 anos.