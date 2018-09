"O empresário de Rafael Leão tem cartão vermelho do Sporting"

Sousa Cintra falou sobre a saída do jogador para o Lille, culpando o empresário.

A saída de Rafael Leão do Sporting foi um dos temas abordados por Sousa Cintra na entrevista concedida esta sexta-feira à SIC Notícias, véspera das eleições para a presidência do clube verde e branco. O presidente interino da SAD leonina culpou a ação do empresário do jovem avançado na hora de tomar uma decisão sobre o futuro.

"É uma pena o Rafael Leão não ter continuado no Sporting. Não lhe tocaram no ataque à Academia. Aquele empresário do Rafael Leão tem um cartão vermelho do Sporting para nunca mais voltar e nunca mais fazer uma transação. O jogador sempre quis voltar ao Sporting. Foram eles que não trouxeram o jogador de volta. Andaram a oferecê-lo, mas os grandes clubes ofereceram-se para negociar com o Sporting, clubes que não querem cá confusões. Teve aquele impasse grande com as inscrições do Lille... Um miúdo daqueles podia sair do Sporting para um Real Madrid e ficou ali. O problema foi o empresário", atirou Sousa Cintra.