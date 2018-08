"O dérbi requer sempre mais dos jogadores", admite Bruno Fernandes

Jogador falou sobre o arranque da temporada e ainda do jogo grande que tem lugar este domingo, na Luz

Bruno Fernandes foi o jogador escolhido, pela Sporting TV, para falar sobre o que tem sido a época até agora, mas também sobre o encontro com o Benfica, marcado já para este sábado.

O médio ofensivo lembro que o objetivo passa por ganhar, agora e sempre. "O nosso objetivo está a ser concretizado e

temos de continuar com esta fase positiva. O importante é melhorar jogo a jogo porque temos a responsabilidade de ganhar todos os jogos. Temos feito isso, mas temos de continuar a melhorar. Tive a felicidade de, no primeiro jogo, estar em dois dos três golos e receber o prémio de Melhor em Campo foi gratificante, mas no segundo jogo estive abaixo do que posso fazer. Tenho vindo a tentar perceber o que errei para melhorar no próximo jogo que vai ser mais difícil dos dois que fizemos. Sabemos que o dérbi é um jogo diferente, com ambiente diferente. Traz outras outras motivações, ambiente, responsabilidade

e temos de defrontar Benfica de outra maneira de outras equipas. Requer sempre mais dos jogadores ao nível emocional. É muito importante estarmos tranquilos para podermos fazer o nosso jogo sem pensar no que se passa à volta do jogo. Temos de nos focar no Benfica e aproveitar as debilidades do lado deles".

Bruno Fernandes tem usado a braçadeira de capitão, quando Nani não está presente, e reconhece a responsabilidade até porque tem de mostrar o caminho aos mais jovens. "Ser capitão é uma responsabilidade muito grande, um orgulho imenso e nunca esperei chegar tão cedo a este patamar. Passaram por aqui vários jogadores de renome e é uma honra. Tento passar a minha ideia aos companheiros mais jovens que são de grande qualidade, campeões europeus. Fizeram para merecer esta oportunidade e espero que possam ajudar-nos a dar alegrias a nós, grupo, e aos sportinguistas."

O camisola "8" dos leões deixou ainda uma mensagem aos adeptos, juntamente com uma promessa. "Esperamos muito pelo vosso apoio. Queremos continuar nesta campanha positiva, que começámos com seis pontos. Esperamos um apoio incansável do primeiro ao último minuto. Nós vamos, também, dar tudo do primeiro ao último minuto."