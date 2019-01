Miguel Cal escreveu ainda que "o FC Porto nunca alcançou uma verdadeira dimensão nacional".

Miguel Cal, num artigo no jornal Sporting, cita dados do barómetro da Eurosondagem, em que denuncia aquilo que considera ser um "mito" em relação à grandeza do Benfica.

"Vivemos com o mito de que existe um clube português que é maior do que os outros todos juntos, que é o único verdadeiramente grande e que usa o seu músculo para fazer bullying comercial. Esse clube utiliza frequentemente a sua dimensão em negociações com empresas para garantir exclusividade, sendo que os outros não importam porque eles são mais de metade de Portugal. (...)Não há nenhum clube que seja maior do que os outros todos juntos", pode ler-se no artigo intitulado "Como somos relevantes", do administrador da SAD do Sporting.

"O Benfica não é tão grande como sempre quis transparecer, o Sporting tem menos adeptos do que o Benfica e o FC Porto nunca alcançou uma verdadeira dimensão nacional. A realidade diz que o Sporting tem três milhões de adeptos. Ou seja, tem menos um milhão de adeptos do que o Benfica mas mais um milhão do que FC Porto", refere Miguel Cal, pedindo ainda que se assuma "a realidade como ela é".

Miguel Cal é o responsável da SAD do Sporting dos pelouros estratégicos, de marketing e operacional.