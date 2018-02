Nuno Saraiva sai em defesa de Bruno de Carvalho, após ameaça de demissão

Bruno de Carvalho e a direção do Sporting abandonaram a assembleia geral do clube e ameaçaram os sócios leoninos com a entrega de pedidos de demissão.

Nuno Saraiva publicou um texto na sua conta pessoal de Facebook, em que defende Bruno de Carvalho, um dia depois de o presidente do Sporting ter ameaçado demitir-se da presidência do clube de Alvalade. O diretor de comunicação da formação verde e branca, enquanto sócio, enalteceu os feitos do líder do Sporting e recordou a situação em que se encontrava o clube antes da chegada de Bruno Carvalho.

"Quando, em 23 de março de 2013, Bruno de Carvalho chegou à presidência do Sporting CP - depois de 2 anos de exílio forçado -, estávamos em 12° lugar no campeonato de futebol e aquilo que se discutia era "quando é que vamos fechar as portas". Hoje, passado cinco anos, chegámos invictos à 20ª jornada da Liga, um feito que não era alcançado desde os tempos de Malcolm Allison, em 1982, e que nos conduziu à conquista do título de Campeão Nacional. Hoje, ao contrário de 2013, o Sporting CP está financeiramente estabilizado e tem uma direção e um presidente dos quais se podem orgulhar - e orgulhar-nos a todos nós - de serem os únicos a terem um mandato totalmente positivo, seja no clube ou na SAD, graças a uma reestruturação financeira que salvou o Sporting da falência", começou por referir

"Ao mesmo tempo, garantiram o melhor contrato de direitos televisivos da história do futebol português. Depois de décadas de promessas vãs de vários presidentes, Bruno de Carvalho assumiu o compromisso de construir um Pavilhão para as nossas modalidades, devolvendo-as à casa a que pertencem, e cumpriu. Avançou para a Cidade Sporting e começou a dotar o Clube de património que, ao longo de décadas, foi sendo alienado. Devolveu-nos o orgulho de sermos Sporting Clube de Portugal, resgatando-nos à resignação a que estávamos votados e ao enxovalho constante a que nos julgávamos condenados. Passámos de 35 para 55 modalidades, entrámos no top-3 dos clubes com mais associados no mundo inteiro, conquistámos títulos nacionais e europeus (cinco a partir de hoje com a dobradinha nos europeus de corta-mato), reforçando o nosso estatuto de maior potência desportiva nacional, e, com Bruno de Carvalho, ultrapassámos a visão do nosso fundador, e somos hoje um Clube tão grande como os maiores do mundo", acrescentou.

"Ao longo destes 5 anos, sem quaisquer hesitações, Bruno de Carvalho tem-se batido pela defesa intransigente dos superiores interesses do Sporting CP e pela verdade desportiva em todas as suas dimensões, denunciando todos os esquemas e compadrios que, ao longo dos anos, foram destruindo o futebol português - vouchers, emails, jogos para perder, etc. - e tiveram como vítima principal o nosso Sporting CP. O futebol deve-lhe a militância pela introdução do VAR e tantas outras alterações que contribuíram para maior verdade desportiva. Se outras razões não houvessem, estas são mais do que suficientes para que, todos nós, reconheçamos o trabalho de excelência que o presidente do Sporting Clube de Portugal e a sua equipa têm desenvolvido e nos mobilizemos pelo muito que ainda há por fazer", escreveu.

"É tempo de, de uma vez por todas, deixarmos de ter complexos, e nos mobilizarmos de forma militante pela defesa do Sporting Clube de Portugal. É tempo de, uma vez por todas, percebermos as razões do porquê de hoje, o Sporting Clube de Portugal ser ouvido, respeitado e temido, nos planos nacional e internacional. É certo que não há insubstituíveis. Mas, com franqueza, não podemos, em nenhuma circunstância, alienar aquele a quem devemos o facto de hoje ainda termos e sermos Sporting Clube de Portugal!", rematou.