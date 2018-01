Nuno Saraiva revela proposta para limitar plantéis

Diretor de comunicação do Sporting garante que intenção pode deixar determinados clubes ainda mais "reféns" e aponta o dedo ao Benfica

Nuno Saraiva revelou, esta quinta-feira, estar em marcha uma proposta por parte do "G15" que visa limitar o número de inscritos dos plantéis profissionais a 30 jogadores. No programa "Verde no Branco", o diretor de comunicação do Sporting garante que, caso o documento avance, estaremos na presença de mais uma arma para deixar determinados clubes reféns de outros. Dá, neste contexto, o exemplo do que diz estar a acontecer com o Benfica.

"Tanto quanto sabemos, é algo que está em fase de discussão e será uma das próximas propostas a serem apresentadas. Quem beneficia com isto? Quem tem mais jogadores para colocar... No caso do Sporting, todos os jogadores contratados estão a treinar às ordens de Jorge Jesus. Quem vai beneficiar com isto são os clubes que desinvestem, como tem acontecido com o Benfica, e que insistem nesta forma trapaceira de promover este tipo de comportamentos com os tais jogadores", vincou.