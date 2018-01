Diretor de comunicação do Sporting ironizou com as palavras do treinador do Benfica sobre o lance de Fábio Coentrão no dérbi, em que as águias pediram grande penalidade.

Nuno Saraiva reagiu esta segunda-feira à análise de Rui Vitória ao lance de Fábio Coentrão no dérbi entre Benfica e Sporting, que deixou os encarnados a pedirem grande penalidade por alegada mão na bola do lateral-esquerdo leonino.

Depois do treinador das águias ter dito que, caso a bola tivesse batido na cara de Coentrão, o jogador teria ficado com o símbolo da Nike marcado, foi a vez do diretor de comunicação do Sporting ironizar com um lance de Rúben Dias no jogo de domingo entre o Benfica e o Moreirense, que o clube da Luz venceu por 2-0.

"Neste lance em Moreira de Cónegos, o Rúben Dias deve ter ficado com a marca da Nike no braço!", escreveu Nuno Saraiva na sua página do Facebook, mostrando uma imagem do lance em questão.

Veja o vídeo do lance contestado por Nuno Saraiva: