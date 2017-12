Negócio fechado, Rúben Ribeiro é reforço do Sporting

O acordo foi celebrado na quarta-feira e o jogador de 30 anos compromete-se com os leões por três épocas e meia

Rúben Ribeiro vinculou-se na quarta-feira ao Sporting por três temporadas e meia e reforça o plantel comandado por Jorge Jesus já a partir de janeiro. O acordo foi selado numa reunião em que estiveram presentes o team manager dos leões, André Geraldes, o advogado João Lobão, assim como Miguel Ribeiro, diretor-geral do Rio Ave, e António Silva Campos, presidente do emblema vila-condense. O médio de 30 anos que chegou a ser apontado como possível reforço do FC Porto, mas como jogador livre, no final da época, como O JOGO deu oportunamente conta, acabou por anuir na pretensão do Rio Ave em concretizar um encaixe financeiro pela sua transferência, numa derradeira oportunidade. O Sporting vai ressarcir cedendo ainda Tobias Figueiredo, e passa a contar com Rúben Ribeiro já a partir de janeiro, assegurando o 10 do Rio Ave até 2021.

Esta época, Rúben Ribeiro leva 19 jogos pelo Rio Ave, em três competições, nos quais totalizou 1734" em campo, nos quais marcou três golos e fez duas assistências. Na sua segunda época ao serviço do clube de Vila do Conde, o jogador natural do Porto já representou também o Boavista, o Paços de Ferreira, o Beira-Mar, o Penafiel e o Leixões, clube pelo qual iniciou a sua carreira profissional, depois de encerrada a etapa de formação. Aos 30 anos, Rúben Ribeiro passa, pela primeira vez em definitivo, a margem sul do Mondego e ruma a Lisboa para representar, por fim, um "grande" do futebol português.

Por determinar está a data em que o extremo destro que atua preferencialmente pela esquerda se apresentará na Academia. Em cima da mesa estão duas datas: 1 de janeiro, consumando o mais rápido possível a transferência; ou após dia 10, quando o Rio Ave defronta o Aves nos quartos de final da Taça de Portugal.