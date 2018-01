Nápoles aproveitou raide por Grimaldo para passar em Alvalade

Equipa italiana encetou contactos com o Sporting com vista a uma possível transferência de Podence, no futuro.

O recente raide do Nápoles a Lisboa para conversar com o Benfica a respeito do lateral-esquerdo Grimaldo englobou ainda contactos superficiais pelo leão Podence, segundo informações veiculadas em Itália. Cristiano Giuntoli, diretor desportivo do emblema napolitano, terá abordado o empresário de Podence, Jorge Mendes, para conhecer ao pormenor a situação do jogador: contrato recentemente renovado até 2021, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, opção regular de Jorge Jesus e peça importante para a rotação até ao final da temporada. Uma eventual saída de Podence, refira-se, não está nos planos imediatos dos verdes e brancos.

Podence, que em Itália é descrito como o "pequeno mágico", tem, curiosamente, o perfil físico dos atacantes mais sonantes do Nápoles, Insigne e Mertens. No entanto, o jovem leão não apresenta a mesma veia goleadora dos "baixinhos" do Nápoles, pois vai em 40 jogos oficiais pelo clube, repartidos por três temporadas, mas não conseguiu ainda faturar!

Esta temporada, o camisola 17 já foi utilizado em 20 partidas pelos leões e falhou a meia-final da Taça da Liga, com o FC Porto, por lesão. Entretanto, já se treina com o grupo.