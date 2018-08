"Não vou falar de Bruno de Carvalho, temos de desviar o nosso foco de situações anormais"

O treinador do Sporting, José Peseiro, abordou os recentes acontecimentos que envolveram o ex-presidente do Sporting.

Bruno de Carvalho: "Não vou falar desse tema. Jogamos amanhã [sábado] com o Vitória de Setúbal e é nisso que estamos focados. Temos de desviar o nosso foco de qualquer situação anormal que possa acontecer, porque é mesmo anormal. Mais importante do que falar desses temas é falar do nosso caminho, da nossa responsabilidade, do que preparamos, não vamos desviar as nossas atenções, não faz sentido nenhum. O nosso jogo faz-se dentro do campo".

Acontecimentos podem dividir sportinguistas? "Só há um Sporting, e amanhã [sábado] o Sporting vai estar unido no estádio".