"Não me parece que estejam a formar bem em termos humanos"

Hugo Viana integra a lista de Frederico Varandas como responsável pelas relações internacionais, além de conselheiro no futebol, e espera fazer ressurgir a formação.

Após uma curta experiência como diretor desportivo no Belenenses, Hugo Viana voltará ao futebol e ao Sporting em caso de triunfo eleitoral de Frederico Varandas. A O JOGO, o antigo atleta formado nos leões falou da intenção de mudar a forma de estar do clube e, acima de tudo, da necessidade de transmitir os valores certos aos jovens da Academia.

O que o levou a ir a votos com Frederico Varandas?

-Falou-me das suas ideias e do projeto e decidi. É a pessoa ideal, é o mais pragmático e simples possível, com energia, quer mudar e virar a página com trabalho em equipa. Tem muito conhecimento do que é o Sporting por dentro e mostra ter capacidade para ser o presidente. Temos de mudar muita coisa dentro do clube em termos comportamentais. O objetivo é dar as melhores condições a treinadores e jogadores, não lhes podemos exigir que deem o seu melhor só pelo salário. Precisam de condições e de saber que quem está por trás deles faz de tudo para estarem na melhor forma física, e psicológica também. De mim esperam que leve o Sporting para o resto da Europa e para o mundo, lavar a imagem dos últimos meses.

Há desconfiança por Varandas ser médico, por já ter estado no clube...

-É altamente competente, como a sua equipa, com provas dadas. Também se fala da idade... Não se revê nas declarações e atitudes do antigo presidente e fez muitíssimo bem ao ir até ao fim com a equipa.

Houve uma debandada de jogadores da formação e Varandas já apontou falhas na Academia. Estão a formar bem em termos humanos?

-Não me parece. Vejo muitos aspetos negativos, maus comportamentos. Não foram maneiras de estar e de passar os valores que devem ter. A ideia é fazer uma mudança grande na Academia, já que a formação não está a funcionar tão bem como devia. Tudo faremos para haver uma aposta maior, acreditamos muito nos jovens, eles são o maior valor que o Sporting tem. Temos de dar mais oportunidades e reter o talento mais algum tempo. Haverá uma clara aposta no "jogador Sporting". O atleta da formação será visto de uma maneira diferente. E tem de se melhorar a Academia. Era inovadora, mas tem de se renovar e receber "upgrades" nas instalações e na maneira de trabalhar. O Frederico falou dos valores que se têm de transmitir, desde coisas como os jogadores terem a obrigação de limparem o balneário, de vestirem sempre a camisola do Sporting... São valores que a minha geração tinha, mesmo sem muitas condições, pois eu sou ainda do antigo centro de estágio, no estádio. Tínhamos respeito e o sonho de lá chegar; hoje há condições, mas parece não haver essa ligação. Há um número enorme de jogadores na Academia.