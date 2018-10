Nani é caso encerrado: regressa com a braçadeira

SC Braga's Goiano (L) in action against Sporting CP's Nani (R) during their Portuguese First League soccer match held at Braga Municipal Stadium, Braga, Portugal, 24 September 2018. MANUEL FERNANDO ARAUJO/ LUSA

Dianteiro arquivou o caso da saída intempestiva em Braga e está na rota da titularidade para o duelo europeu em Poltava. Internacional lastimou a cena que protagonizou e entregou-se ao trabalho. Reuniu-se na quarta-feira passada com o team manager Beto Severo e depois com o grupo. Varandas não interveio

Nani é definitivamente um assunto arquivado no Sporting, razão pela qual, sabe O JOGO, o internacional português se apresta a regressar à equipa leonina pela porta da titularidade e com a braçadeira de capitão envergada quando os verdes e brancos voltarem à ação na próxima quinta-feira, em Poltava. Depois da forma intempestiva como abandonou o campo em Braga - que motivou uma reação imediata do treinador José Peseiro -, o dianteiro admitiu o erro, conversou com o técnico e com o team manager Beto Severo, encarou o balneário, "encaixou" a exclusão da receção ao Marítimo e o caso ficou arrumado, sem, refira-se, qualquer intervenção do presidente do emblema de Alvalade, Frederico Varandas. Salvo qualquer imponderável de primeira hora, Nani vai capitanear o Sporting na Ucrânia.

Após o desaire em Braga, no passado dia 24 de setembro, Nani retomou os trabalhos dois dias depois na Academia Sporting, após a folga concedida ao grupo. Segundo informações recolhidas pelo nosso jornal, o atleta reuniu-se primeiramente com Beto e depois lastimou o sucedido perante o grupo, garantindo total compromisso com a causa. Passando das palavras aos atos, o camisola 17 entregou-se com afinco ao treino, dentro dos parâmetros exigíveis, o que lhe reabre as portas do onze inicial, sem perder estatuto.

Pese a sua presença em Alcochete na passada quarta-feira, Frederico Varandas não interferiu no processo, apurou O JOGO.