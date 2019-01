Nani atinge marca redonda contra o FC Porto: "Quero muito marcar"

Extremo leonino falou sobre o clássico de sábado.

Nani vai atingir no Clássico de sábado (15h30) com o FC Porto o jogo 100 com a camisola do Sporting no campeonato. Em declarações ao canal do Sporting, o extremo leonino não esconde a ambição para a partida. "É sempre um orgulho representar este grande clube. Fazer 100 jogos é uma honra e estou muito satisfeito por atingir esta marca. Mas neste momento estou mais focado no embate com o FC Porto. Quero muito ganhar e a marca dos 100 jogos não é tão importante", vincou o internacional português.

"O Sporting deu-me todas as condições para trabalhar e para acreditar que um dia pudesse ser uma estrela do futebol. Trabalhei muito neste clube com as pessoas que estiveram nessa altura, que me proporcionaram grande evolução. Felizmente consegui atingir patamares muito elevados no futebol mundial. Agradeço ao Sporting por me abrir as portas para esta caminhada e satisfeito por regressar a esta casa do meu coração. Agora temos de ganhar e continuar a lutar por todos os objetivos", disse ainda Nani, que no final, juntamente com Bas Dost, deixou um apelo para que os adeptos compareçam no estádio.