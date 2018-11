"Na quarta-feira, os trabalhos decorrerão durante o período que o juiz entender"

Greve dos funcionários judiciais afetou a audiência de Bruno de Carvalho.

As diligências de Bruno de Carvalho e Mustafá, agendado para as 10h00 desta terça-feira, começou com atraso e terminou mais cedo devido à greve dos funcionários judiciais que afetou o Tribunal do Barreiro. De acordo com António Albuquerque, vice-presidente da Delegação Regional do Sindicato de Funcionários Judiciais de Lisboa, as diligências suspenderam-se às 16h00 desta terça-feira por não existirem serviços mínimos, situação que já não se verificará na quarta-feira.

"Os trabalhos vão continuar amanhã porque amanhã é dia de greve nacional, por isso foram decretados serviços mínimos. O juiz de instrução criminal está enquadrado nesses serviços mínimos. Para hoje terminou", afirmou António Albuquerque.

"Amanhã os trabalhos terão de decorrer normalmente. Marcámos estas greves parciais até ao final do ano, não sabíamos que isto ia acontecer no Barreiro. Foi uma surpresa para toda a gente. O que queremos é chamar a atenção para a carreira do oficial de justiça, queremos a devida atenção e o devido respeito", explicou, antes de continuar.

"Havendo serviços mínimos, um dos colegas terá de estar presente. Os trabalhos decorrerão durante o período que o juiz entender", garantiu.