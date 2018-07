Mundial: Salin já cumpriu aposta e Misic fica com uma missão para segunda-feira

O França-Croácia motivou uma aposta dentro do plantel do Sporting

Salin e Misic, futebolistas do plantel do Sporting, foram espetadores atentos da final do Mundial'2018. O guarda-redes francês e o médio croata estiveram em lados diferentes da barricada durante os 90 minutos do encontro, mas decidiram apimentar ainda mais o jogo decisivo do Campeonato do Mundo com uma curiosa aposta.

"Quem ganhar, paga champanhe a todo o plantel. É quem ganhar, porque eu quero festejar a vitória e não me importo de pagar champanhe a todo o plantel", revelara Salin.

A França acabou por levar a melhor, e o guarda-redes não perdeu tempo a cumprir a promessa, segundo deu conta o Sporting através das redes sociais. "França campeã do Mundo, Salin cumpriu a promessa: pagou o champanhe! O almoço de amanhã [segunda-feira] fica por conta do Misic...", escreveram os leões no Twitter.