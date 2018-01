Misic reforça miolo dos leões e custa 3 Meuro

Médio internacional croata do Rijeka será mais uma opção para o meio-campo da equipa de Jesus. Tem 23 anos

É croata, tem 23 anos e vai ser leão nos próximos dias. Trata-se de Josip Misic, médio combativo do Rijeka, campeão croata a quem o Sporting já havia contratado, no verão, o lateral-direito macedónio, Stefan Ristovski. Misic, ao que O JOGO apurou, chegará a cordo com os leões para reforçar o meio-campo da equipa de Jorge Jesus, que já conta com William, Battaglia, Bruno Fernandes, Palhinha e, a partir de hoje, com Wendel, contratado ao Fluminense [ver peça em baixo], em negócio a envolver uma verba a rondar os três milhões de euros. Do lote de opções para o miolo, sairá OPetrovic, internacional sérvio que não vingou na épooca e meia que leva de leão ao peito.

Misic é internacional croata, e atua em duas posições do figurino tático concebido por Jorge Jesus, um pouco à semelhança de Battaglia: a seis, no lugar habitualmente ocupado por William, ou mais à frente, como oito, no papel desempenhado pelo 16 argentino ou mesmo por Bruno Fernandes. Possante (1,84m e 79kg), o reforço dos leões para o meiop-campo leva esta época 31 jogos pelos campeões croatas do Rijeka, com três golos marcados. As próximas horas podem ser fulcrais para determinar a extensão do contrato de Misic.