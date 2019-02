Miguel Luís e Jovane foram "reforços" dos Sub-23 frente ao Aves

Médio e extremo, dupla que há muito trabalha na equipa principal, utilizada na segunda jornada do apuramento do campeão da Liga Revelação. Formação de Leandro Pires venceu por 1-0

Miguel Luís e Jovane Cabral foram esta terça-feira "reforços" do técnico Alexandre Santos para a visita dos Sub 23 do Sporting às Aves, em jogo da 2.ª jornada da fase de apuramento do campeão da Liga Revelação, jogo que terminou com a derrota (0-1) do formação leonina.

Recorde-se que ambos trabalharam diariamente sob as ordens de Marcel Keizer e que no caso de Jovane, o extremo nunca tinha sido utilizado na segunda formação dos verdes e brancos. Já o médio, apareceu pela última vez ali em dezembro, num embate contra o Benfica, no Seixal.