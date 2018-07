Miguel Albuquerque explica apoio a Frederico Varandas

Miguel Albuquerque surgiu esta sexta-feira pela primeira vez ao lado de Frederico Varandas

Miguel Albuquerque surgiu esta sexta-feira pela primeira vez ao lado de Frederico Varandas, num jantar no Campo Grande. Aos jornalistas, explicou o apoio ao ex-diretor clínico do clube e agora candidato à presidência. "O Frederico foi das primeiras pessoas que me ligou quando se iniciou este processo eleitoral. Foi muito fácil chegarmos a esse entendimento. Temos ideias que convergem muito. O Sporting tem de ser gerido de forma global e não setorizada. Já o disse: temos de ter orgulho nas modalidades que temos. São parte integrante do clube. Foi isso que o Francisco me transmitiu. Se fosse haver algum corte não estaria aqui de certeza absoluta. O facto de estar aqui hoje significa que isso não irá acontecer. Interrompi as minhas férias com muito prazer", declarou Miquel Albuquerque, que será coordenador das modalidades caso Frederico Varandas vença as eleições de 8 de setembro.

"Mensagem? O Sporting está vivo. Vai continuar a apostar nas modalidades e serão o orgulho dos sportinguistas As coisas são caras ou baratas de acordo com a qualidade delas. Se conseguimos os títulos que conseguimos este ano, alguém me explique se foram caras", vincou.