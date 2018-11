Miguel Albuquerque deixa apelo aos sócios e fala em estratégia digital

Diretor das modalidades leoninas diz que Sporting tem de agir como clube eclético

Miguel Albuquerque, diretor das modalidades do Sporting, deixou uma longa mensagem ao Sporting na sequência da criação de uma nova página nas redes sociais, destinada a albergar todas as modalidades do clube, atualmente dispersas por vários perfis. "Não basta dizermos, a plenos pulmões, que o Sporting CP é um clube eclético. Temos de agir e comunicar como tal. Quando ganhamos, ganhamos todos. Uma vitória de uma determinada modalidade não é apenas uma vitória dessa modalidade; é uma vitória do Sporting Clube de Portugal. É importante que todos os sportinguistas sintam o Clube como um todo. Quero ver o Pavilhão João Rocha cheio em todos jogos, com os nossos Sócios e Adeptos e com atletas de todas as modalidades (...) Por isso, vamos passar a comunicar os nossos feitos como feitos do Clube e não desta ou daquela secção; como feitos do grande Sporting Clube de Portugal."

O dirigente lembra ainda que não havia, até agora, uma estratégia digital e que as partilhas estavam dependentes da boa vontade de colaboradores. "Não posso deixar de endereçar uma palavra de agradecimento a todos os colaboradores e voluntários que, durante anos, na ausência de estratégia digital das modalidades, geriram as páginas de redes sociais do Clube, levando aos Sportinguistas toda a informação necessária. Na grande maioria das vezes, fizeram-no apenas por amor ao Clube, sem receber algo em troca. São verdadeiros leões."