Miguel Albuquerque confirma convite de Varandas e deixa esclarecimentos

Miguel Albuquerque, diretor do futsal do Sporting, confirmou, numa mensagem colocada nas redes sociais, que foi convidado para integrar a lista de Frederico Varandas para as eleições do dia 8 de setembro. "Perante as várias notícias sobre o meu posicionamento eleitoral e porque até hoje não tomei qualquer posição pública sobre o mesmo, acho que chegou a altura de esclarecer alguns pontos: sou funcionário do Sporting Clube de Portugal há 14 anos; servi sempre o clube sem base em qualquer interesse pessoal, independentemente de quem era o Presidente; não sou, nem serei candidato a presidente do Sporting CP; confirmo que fui contactado por alguns candidatos para assumir um cargo no CD.

Por ser funcionário do clube, acho que não o devo fazer", escreveu.

"Confirmo que fui contactado pelo Dr. Frederico Varandas a quem reconheço competência e enorme sentido de missão, para que eu seja o responsável das modalidades caso ele seja eleito Presidente do Sporting CP. Transmiti-lhe a minha visão das modalidades e o que podem ser no futuro com trabalho sério e competente contribuindo com as minhas ideias para o seu manifesto eleitoral na esperança que possa contribuir para o engrandecimento das mesmas. Até às eleições não terei nenhum papel activo na campanha eleitoral pois a minha condição de funcionário não o permite Estou e estarei sempre disponível para colaborar para o bem do Sporting Clube de Portugal. Viva o Sporting Clube de Portugal", acrescentou Miguel Albuquerque.