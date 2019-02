O treinador holandês foi expulso pela primeira vez na carreira e disse que terá sido mal interpretado. Pelas imagens televisivas, dá a impressão de que mandou retirar a equipa de campo.

Marcel Keizer passou o jogo a protestar com a equipa de arbitragem, algo pouco habitual nele, e no fim do encontro foi mesmo expulso pela primeira vez na sua carreira. O motivo da expulsão será revelado no relatório do árbitro Tiago Martins, mas, pelas imagens televisivas, foi possível ver os protestos veementes do holandês. Keizer, no entanto, na sala de Imprensa e mais calmo, explicou que apenas disse estranhar as decisões da equipa de arbitragem.

"Foi a primeira expulsão na minha vida, há sempre uma primeira vez. Mostrou-me vermelho, eu disse que eram decisões estranhas e fui mal interpretado, quem sou eu para julgar o vermelho. Todos os treinadores falam do tempo perdido, dos mergulhos... É bom aumentar o tempo de jogo e todos concordam. Assim é uma vergonha para o futebol português, espero que melhore no futuro", atirou em jeito de desabafo, numa opinião que foi corroborada pelo seu adjunto Rodolfo Correia, o responsável pela entrevista rápida no fim do jogo por impedimento do chefe de equipa: "Temos de lamentar esta situação de Marcel Keizer, um treinador supercalmo, que não disse nada de mais e que foi expulso sem compreendermos porquê. Esta situação, juntamente com a do "Seba" [Coates] faz-nos pensar. Outra questão que também nos faz pensar é o tempo útil neste jogo, com sucessivas quedas, atrasos... Não compreendemos. Tantos debates sobre o tempo útil de jogo e as coisas continuam iguais."

Quanto ao jogo em si, Marcel Keizer não encontrou explicação para o nulo final com tantas oportunidades geradas na segunda parte: "Na primeira parte, não foi o nosso melhor futebol, mudámos algo ao intervalo, tirei os dois amarelados e criámos imensas chances. Mas a bola não entrou, acontece. Gostei como jogaram e criaram, podíamos ter tido uma boa vitória. Com um golo, teríamos mais espaço para marcar mais. Alterações táticas? Precisávamos de jogar mais abertos. Continuaremos a lutar pelo segundo lugar."