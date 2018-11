Melhor marcador da Liga grega interessa ao Sporting, que já fez abordagem

Koulouris tem brilhado no Atromitos, que representa por empréstimo do PAOK.

O Sporting, segundo O JOGO apurou, está interessado em Efthymios Koulouris, avançado de 22 anos cedido por empréstimo pelo PAOK ao Atromitos. Aliás, de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, os dirigentes leoninos efetuaram mesmo uma abordagem junto do PAOK para saber quais as condições para a realização de um eventual negócio na reabertura do mercado de transferências em janeiro.

Koulouris tem vindo a encontrar no Atromitos espaço de afirmação, mas o PAOK tem contrato com o avançado por mais duas temporadas

Tendo como condicionante o facto de Koulouris estar cedido por empréstimo ao Atromitos até ao final da temporada, a SAD liderada por Frederico Varandas ouviu desde logo valores totalmente incomportáveis para aquela que é a realidade da sociedade que gere o futebol do clube: 7,5 milhões de euros para libertar o atleta. É que o PAOK olha para o atual melhor marcador do campeonato helénico com oito golos - sendo um dos responsáveis pela campanha do Atromitos, de momento na segunda posição do campeonato a cinco pontos do líder, precisamente o emblema que detém o seu passe até 2021 -, como um atleta a integrar no plantel num futuro próximo, daí que as exigências tenham sido elevadas. Os dirigentes leoninos, esses, apresentaram-se como interessados no concurso do avançado com a pretensão de garantir igualmente uma cedência por empréstimo, mas com a diferença de esta pressupor uma cláusula de opção de compra, de modo que a SAD fique com possibilidades reais de firmar um vínculo contratual de maior duração, caso seja eventualmente a intenção das partes.

O Sporting, devidamente documentado pelo departamento de scouting - cujos relatórios sobre o atleta deixaram recomendações tendo em vista a sua contratação -, enfrenta, porém, a concorrência do Watford, que também tem seguido com particular atenção a evolução de Koulouris. Este, refira-se, esteve ao serviço da seleção grega nos últimos compromissos oficiais para a Liga das Nações, somando 21 minutos frente à Finlândia, mas não saiu do banco de suplentes com a Estónia.