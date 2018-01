Mattheus Oliveira tem futuro resolvido: cedido até ao final da época

Filho de Bebeto vai reforçar o V. Guimarães. O médio brasileiro chega por empréstimo do Sporting e poderá assim ter oportunidade de jogar com mais assiduidade.

Mattheus Oliveira será o primeiro reforço de inverno do V. Guimarães. O acordo com a SAD do Sporting foi estabelecido na terça-feira e o médio brasileiro poderá começar a treinar sob as ordens de Pedro Martins antes do próximo fim de semana. Mattheus Oliveira vai assinar um contrato, por cedência dos leões, até ao final da presente temporada e, curiosamente, o primeiro jogo a que vai assistir, já como jogador do Vitória, será contra o seu primeiro clube em Portugal, o Estoril, adversário que o Vitória defronta este domingo.

Primeiro reforço de inverno do Vitória pode ser oficializado ainda esta quarta-feira e começar a treinar sob a orientação de Pedro Martins, antes do próximo fim de semana

A oficialização do empréstimo do filho de Bebeto - um dos melhores avançados de sempre do futebol brasileiro que foi, por exemplo, campeão do mundo em 1994, nos Estados Unidos - poderá ser feita ainda hoje, uma vez que os últimos detalhes do acordo foram já totalmente acertados. Como o jogador manifestou vontade de sair e de jogar com mais assiduidade num clube com história e ambições e Jorge Jesus tinha já dado luz verde para a sua saída nos últimos cinco meses, o processo de negociações acelerou nestes últimos dias e foi concluído ontem, depois de ter ficado acordado que a cedência não será incluída no negócio da transferência de Raphinha para Alvalade. O extremo brasileiro só será jogador dos leões a partir da próxima época.

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

Com 23 anos, Mattheus Oliveira chegou a Portugal em janeiro de 2015, proveniente do Flamengo onde tinha feito 20 jogos. No Estoril, fez quatro jogos na primeira época e brilhou de tal forma em 2015/16 (seis golos em 26 jogos) e em 2016/17 (dois golos em 32 encontros) que o Sporting o contratou no verão do ano passado. Pouco utilizado por Jesus, Mattheus terá certamente oportunidade de jogar com mais assiduidade.