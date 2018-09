Mathieu é aspeto sensível e motiva desejo de Peseiro

Problemas físicos de Mathieu e possibilidade de saída de Marcelo levam técnico a pretender uma nova aquisição

Faltam praticamente três meses para a reabertura do mercado de transferências em janeiro, mas, em Alvalade, o técnico José Peseiro já tem presente a necessidade de reforçar o eixo central da sua defensiva. Segundo O JOGO apurou, além da aquisição de mais um avançado, o treinador deseja contar com mais um central no plantel, por um lado devido à possibilidade elevada de saída de Marcelo, por outro a natural indefinição em torno do estado físico de uma das referências da equipa, o internacional francês Jérémy Mathieu.

É que a preocupação dos leões com a condição física de Mathieu - cuja recente ausência motivada por uma lesão muscular na perna esquerda tem sido colmatada por André Pinto - é cada vez maior, não apenas pelo histórico de lesões, atenuado desde que chegou a Alvalade, mas também pelos seus 34 anos (faz 35 a 29 de outubro), com reflexos evidentes nos tempos de recuperação de mazelas para a alta competição.

E se Mathieu é um aspeto sensível no que à gestão física e desportiva diz respeito, Marcelo é igualmente um fator a ter em conta. O defesa-central brasileiro contratado ao Rio Ave, ainda no decurso do mandato do anterior presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, não tem conseguido mostrar os predicados que os responsáveis leoninos identificaram para sustentar a sua contratação e ainda não se estreou oficialmente com a camisola verde e branca, tendo-se sentado pela primeira vez no banco dos suplentes no duelo de Braga, na passada segunda-feira. A escassa utilização não é do agrado do atleta, enquanto em Alvalade admite-se a saída deste em janeiro para que possa jogar com a regularidade que teve nas últimas seis temporadas, ao serviço do Rio Ave, em que cumpriu 198 encontros oficiais, apontou dez golos em 17 470 minutos.