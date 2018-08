Marta Soares não vai receber lista de Bruno de Carvalho

Presidente da MAG diz não ter sido notificado conforme dita os estatutos do clube

Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, explicou esta tarde que não foi recusada qualquer lista apresentada, numa clara alusão à lista de Bruno de Carvalho. "Gostaria de dar uma explicação sobre algo que ainda não chegou oficialmente à nossa mão. Para nós foi uma surpresa muito grande. Já que dissemos desde a primeira hora que qualquer proponente de lista o poderia fazer, bastava acordar a hora e o dia e nunca nos chegou por parte de ninguém com o respetivo mandatário a apresentação de qualquer lista. Não recusámos nenhuma lista. Tem de marcar com o presidente da Mesa a entrega da lista, com o respetivo mandatário. Irei à porta recebê-los e cumprirei as 48 horas para responder", disse o dirigente leonino, surpreendido com a notícia de que a lista de Bruno de Carvalho estaria esta segunda-feira em Alvalade.

"Não estarei cá, não fui informado de que estariam cá, estou a saber por vocês. Não posso pautar a agenda do presidente da Mesa da AG pelo que que sai na Comunicação Social", disse ainda esta segunda-feira.

Hoje, a juíza Raquel Alves, do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, decidiu a favor da petição de Bruno de Carvalho, contra a recusa do presidente da MAG do clube em aceitar a lista por si encabeçada para as eleições de 08 de setembro e a proibição de realizar campanha.

"Absolver da instância os requeridos Jaime Carlos Marta Soares e a Comissão de Fiscalização do Sporting (...); Condenar o requerido Sporting Clube de Portugal a admitir a apresentação da candidatura integrada pelos requerentes, na qual é mandatário Pedro Proença; Condenar o requerido Sporting Clube de Portugal no pagamento de sanção pecuniária compulsória, que se fixa em cinco mil euros, por cada dia de atraso na admissão da apresentação da mesma candidatura", lê-se na decisão, datada da passada sexta-feira.

"Estou disponível para todos, por isso não percebo este tipo de atitudes de desrespeito permanente pelos estatutos. Tudo isto são invenções para fazer algum espetáculo", concluiu.

As eleições no Sporting estão marcadas para 08 de setembro e, até ao momento, foram formalmente apresentadas as candidaturas de Frederico Varandas, Pedro Madeira Rodrigues e João Benedito.

Além destes e de Bruno de Carvalho, que foi destituído do cargo, também se assumiram como candidatos Carlos Vieira, Fernando Tavares Pereira, Dias Ferreira, José Maria Ricciardi e Rui Jorge Rego.