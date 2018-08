Marega ou Diaby? "Este é mais rápido", diz Sousa Cintra

Sousa Cintra assumiu que é apreciador do tipo de jogador garantido com a chegada de Diaby ao Sporting

Sobre Diaby e outros reforços, Sousa Cinta explicou: "É o tipo de jogador que eu gosto. Vocês [jornlistas] são fantásticos, sabem as coisas todas. O jogador chegou, esteve a fazer exames médicos, mas outra coisa é quando o contrato está assinado. Só depois é que me vou pronunciar sobre esse assunto. Toda a gente sabe que o Sporting precisa de um jogador forte no meio-campo para substituir o William. Precisamos de uma mais-valia que tenha qualidade para jogar no Sporting. Espero ao longo da semana ter essa boa notícia para dar aos sportinguistas".

"É um jogador que fico satisfeito por vir. Vão todos gostar do reforço para as próximas quatro épocas. Provavelmente é o jogador mais rápido do futebol português, com uma capacidade muito grande e que dá profundidade ao ataque. Vai fazer uma dupla perfeita com Dost para que se marquem mais golos. Está habituado a ser campeão na Bélgica, para ele é natural ser campeão e isso é importante para o Sporting. É jogador da seleção do Mali, onde está o Marega do FC Porto. Só que este é mais rápido e vai dar grande contributo às ambições do Sporting", disse ainda o presidente da Comissão de Gestão do Sporting

Sobre o atraso no anúncio oficial, explicou que tal deveu-se ao Brugge: "Tínhamos o acordo completo com o clube e com o jogador, mas o Brugge levantou problemas com o jogador. Houve um acerto de contas que durou horas e horas e tinha que ter vindo alguém para explicar que não era nada com o Sporting. Só pensava em concretizar esta operação importante e o jogador só assinou às duas da manhã", concluiu.