Marcelo pressiona para ser reforço já, mas Rio Ave tem exigência

Jogador brasileiro que termina contrato com o Rio Ave no final da época está empenhado na desvinculação imediata para rumar a Alvalade até ao fim do mês. Vila-condenses terão de ser ressarcidos

O Sporting já chegou a acordo com Marcelo, central de 28 anos do Rio Ave, para a transferência do brasileiro para Alvalade, enquanto jogador livre, no final da época. Mas a SAD leonina procura que a operação se concretize no imediato, por forma a reforçar o sector defensivo da equipa que Jorge Jesus está apostado a conduzir na luta até final pelo título que escapa ao Sporting desde 2002. E neste processo, os leões contam com um aliado de peso: o próprio jogador.

Marcelo está empenhado em convencer os dirigentes do Rio Ave a aceitarem a antecipação da sua desvinculação do clube, apurou O JOGO. À sexta época em representação do emblema nortenho - em 2011/12 esteve cedido por empréstimo ao Leixões - e a seis meses de terminar uma ligação que se estende já a 184 jogos, 182 deles como titular, nos quais apontou dez golos, o central que chegou a Portugal em 2010/11 para jogar pelo Ribeirão pretende consumar o quanto antes a sua transferência para Alvalade, onde se perfilaria sempre como uma alternativa à dupla titular, composta pelo uruguaio Sebastián Coates e pelo francês Jérémy Mathieu.

Não estando indiferentes à vontade do jogador de concretizar um passo importante na evolução da carreira, trocando o Rio Ave pelo Sporting, os dirigentes vila-condenses, nomeadamente o seu presidente, António Silva Campos, não estão dispostos a abdicar de uma figura nuclear na equipa nas últimas épocas sem qualquer compensação. À semelhança do que se verificou com Rúben Ribeiro, que também terminava contrato com o clube vila-condense e rumou a Alvalade com o Rio Ave a ser ressarcido em cerca de 400 mil euros, os principais responsáveis da equipa que atua nos Arcos pretendem que uma eventual saída do central de 28 anos configure, de facto, a derradeira oportunidade para a realização de um encaixe financeiro, por mais residual que a verba seja. Nesse sentido, o jogador, que já tem acertada a mudança para Alvalade, está "em campo" para concretizar a transferência com carácter imediato.