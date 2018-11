Marcel Keizer: a data de arranque, o contrato e quanto paga o Sporting

Tiago Fernandes, treinador interino, irá comandar a equipa com o Arsenal e o Chaves. SAD vai pagar cerca de 550 mil euros da cláusula de rescisão com o Al Jazira. Na segunda-feira, o visado "confirmou o convite".

Marcel Keizer tem praticamente tudo acertado com a SAD liderada por Frederico Varandas para assumir o comando técnico do Sporting - substituindo assim José Peseiro no cargo -, ao que tudo indica, a partir do próximo dia 12. Essa é a data estipulada pelas partes para que o treinador holandês - que na segunda-feira realizou o último encontro oficial pelo Al Jazira - inicie um vínculo laboral que será válido por dois anos e meio.

Os derradeiros detalhes do contrato foram acertados no domingo, tendo o emblema de Alvalade vindo a encontrar resistência do Al Jazira em libertar o treinador que tinha contratado há pouco mais de quatro meses até junho de 2020. O Sporting avançou com a disponibilidade para desembolsar cerca de 550 mil euros da cláusula de rescisão do treinador, algo que será feito nas próximas horas. Marcel Keizer enquadra-se financeiramente no orçamentado pela administração da sociedade que gere o futebol leonino, uma vez que em Alvalade não irá auferir uma verba muito diferente da que recebe nos Emirados Árabes Unidos, ou seja, próximo dos 700 mil euros livres de impostos.

Obstáculo: leões não conseguiram a saída sem custos do novo timoneiro e vão pagar

Marcel Keizer vai agora nos próximos dias começar a preparar a mudança para Alvalade, ele que será um espectador atento do duelo da Liga Europa da próxima quinta-feira, concretamente frente aos ingleses do Arsenal. Aliás, a viagem de Marcel Keizer para Lisboa em definitivo deverá acontecer junto ao fim de semana, em que estará de olhos colocados na receção ao Chaves, em duelo da 10.ª jornada da liga. Tiago Fernandes, treinador interino dos leões depois de ter sobrevivido ao despedimento de José Peseiro, vai assim comandar a formação verde e branca nos dois compromissos oficiais que se seguem.

Na segunda-feira, no final do encontro com o Al Wasl, Marcel Keizer "confirmou" o convite que recebeu dos dirigentes leoninos, mas jogou à defesa. "Recebi um convite verbal do Sporting para ser treinador da equipa, mas ainda não recebi uma oferta formal. Não aceitei nem recusei a proposta porque ainda não foi formalizada. Vamos esperar", disse o ainda técnico do Al Jazira. Recorde-se que Marcel Keizer, de 49 anos, tem no seu percurso passagens pelo UVS, SV Argon, VVSB Noordwijkerhout, SC Cambuur, FC Emmen, Ajax B, Ajax e mais recentemente no citado Al Jazira.