Marcel Keizer no topo sara chicote há um ano

Imprensa holandesa lembrou despedimento do Ajax, dia 21. Técnico conduz, 365 dias depois, um leão que devora rivais e dispara na ofensiva.

Fez ontem precisamente um ano que Marcel Keizer, técnico que está a entusiasmar os adeptos sportinguistas com uma dinâmica ofensiva que valeu aos leões trinta golos em sete triunfos, foi despedido do comando técnico do Ajax. A data foi devidamente assinalada pela Imprensa holandesa, atenta agora ao desempenho do Sporting a evoluir sob os desígnios de Keizer, que a 21 de dezembro de 2017 viu estalar o "chicote" no gigante de Amesterdão após um penálti falhado por Matthijs de Ligt, no desempate desde os onze metros para a Taça da Holanda. Um ano depois, referem os média locais, tudo mudou para o técnico leonino, que atravessa o melhor momento da carreira.

Como se pode verificar no gráfico agregado, o Sporting é, atualmente, o melhor ataque da liga. Muito à conta da dinâmica ofensiva imprimida por Marcel Keizer desde a sua chegada a Alvalade, algo consubstanciado nos 12 golos marcados nas últimas três jornadas (5-2 com o Nacional, 4-1 ante o Aves e 3-1 na visita ao Rio Ave). No mesmo período, o FC Porto, que liderava também essa vertente específica da prova, marcou sete golos, superando mesmo as médias anteriormente apresentadas: à saída de Peseiro, marcavam 2,25 golos por jogo; até à despedida de Tiago Fernandes caiu para 1,5; desde a chegada de Keizer apresentam uma média de 2,3 tiros certeiros por partida. Não é, pois, uma eventual quebra dos dragões a potenciar o alto rendimento dos leões na finalização.