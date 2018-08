Manuela Machado surpreende Varandas e jura apoio incondicional

Natural de Viana do Castelo, a ex-atleta Manuela Machado surgiu de surpresa no núcleo sportinguista daquela localidade

Antiga atleta, que representou o Sporting durante a sua carreira, apareceu este sábado no núcleo sportinguista de Viana do Castelo para manifestar o seu apoio ao candidato nas eleições à presidência do Sporting de 8 de setembro.

Natural de Viana do Castelo, a ex-atleta Manuela Machado surgiu de surpresa no núcleo sportinguista daquela localidade, durante a visita de Frederico Varandas, para manifestar apoio incondicional à lista encabeçada pelo médico, "Unir o Sporting", nas eleições à presidência do emblema verde e branco.

"Vim aqui de propósito cumprimentar e desejar boa sorte ao Frederico Varandas, pois pelo que conheço dele e pelo muito que me dizem de pessoas que conheço e já trabalharam com ele, é a pessoa certa para colocar de novo o Sporting no lugar que merece e que todos os sportinguistas anseiam. Pelo seu profissionalismo, postura e enorme sportinguismo, eu estou indiscutivelmente com Frederico Varandas", disse a antiga campeão do mundo e da Europa em atletismo, que ao longo da sua carreira de destacou pelos seus êxitos no Sporting de Braga e no Sporting.