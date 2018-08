Manuel Fernandes vê "quatro grandes" e comenta eliminação do Braga na Liga Europa

Diretor geral para o futebol leonino marcou presença no sorteio da fase de grupos da Taça da Liga.

Fator surpresa: "Se analisarmos a Taça da Liga, vemos que já houve três equipas de menor dimensão que conseguiram superar as equipas de maior dimensão. Tudo isto é de uma expectativa muito grande. Mesmo as equipas de escalões inferiores presentes na prova têm um trajeto muito forte na primeira divisão. O Moreirense já ganhou há dois anos e o V. Setúbal venceu a primeira edição".

Arranque do Sporting frente ao Marítimo: "É melhor jogar em casa do que na Madeira. Vamos a Santa Maria da Feira no último jogo, o Feirense é sempre uma equipa aguerrida, mas o Sporting tem todas as possibilidades de seguir em frente. O Sporting tem que demonstrar superioridade sobre os adversários".

Época passada: "No ano passado jogámos com o FC Porto na meia-final e na final jogámos com um V. Setúbal que nos criou muitas dificuldades. Nunca se sabe quem pode ganhar, mesmo que a final seja disputada entre um dos quatro grandes e um clube de menor dimensão".

Eliminação do Braga na Liga Europa: "O Braga jogou muito bem e acabou por ser surpreendido. Toda a gente pensava que o Braga ia seguir em frente, mas deu para ver que os sócios estão com a equipa".