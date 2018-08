"Sturaro? Há vários outros jogadores no ponto de mira do Sporting"

Treinador do Sporting falou em conferência de imprensa e fez a antevisão do jogo com o Moreirense

Que Sporting podemos encontrar? "Tivemos de fazer um trabalho assertivo, com perseverança, sem desespero e serenidade, para chegarmos onde chegámos. Tentámos fazer tudo no máximo da responsabilidade, sabendo das dificuldades que temos. É uma pré-época atípica, é verdade, mas temos consciência do que valemos. Temos de mostrar garra de leão, é importante neste momento, sabemos que podemos não estar preparados para jogarmos um jogo tão ofensivo quanto vamos fazer um dia destes. Esse é o objetivo que temos, mas vamos entrar em campo para vencer. O mais importante para amanhã são mesmo os três pontos"

Sturaro: "Até ser oficializado, não vou falar sobre ele. Há vários outros jogadores no ponto de mira do Sporting. Não tem sentido em falar deles. Temos jogadores bons. Vão estar presentes para vencer um jogo que será dificil. Mais importante que jogar muito bem, rematar 30 ou 40 vezes, ter muitos cantos, é vencer, conquistar os três pontos. São importantes para o Sporting. É importante estarmos unidos neste processo. Importante para isso é ganharmos. Sporting há 18 anos que não ganha o título, tem três taças em 10 anos e não é por isso que o estádio deixa de estar cheio, eleições têm a participação que têm. Sócios estão connosco e vão estar connosco domingo. Temos a responsabilidade de dar o máximo."

Sporting está melhor do que imaginava? "Está muito melhor. Fizemos regressar jogadores importantes para o Sporting já depois de eu ter assinado."

Dificuldades que espera do Moreirense: "Um futebol positivo, com fio de jogo. Jogar contra um grande é sempre um momento importante para a equipa, que não tem nada a perder. Nenhuma equipa tem algo a perder quando joga com um grande. Têm equipa técnica boa, jogadores de qualidade, ambição e vão fazer tudo para vencer. Estudámos o adversário, sabemos que vai ser difícil."

Quantos jogadores estão em forma e preparados para o jogo? "Se não estivessem em forma não jogavam. Todos os que estão dispostos estão em condições."