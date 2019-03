Magazine Sporting: do som do Batuque ao novo fôlego com acordos

A semana do leão foi agitada, como quase todas as suas semanas o são. Entre exigências em prol do civismo desportivo do atual presidente a (mais) alegados desmandos do anterior, que por civismo nunca se distinguiu; de Sturaro que foi leão sem o chegar a ser a Laurindo, que é cria açoriana com sete anos, até ao anúncio de 65 M€ a entrarem nos depauperados cofres de Alvalade. E O JOGO ainda lhe deu uma novidade de mercado. Chama-se Vietto e já esteve com um pé em Alvalade...

ATOS PÚBLICOS, DESCULPAS PÚBLICAS

Frederico Varandas abriu a semana leonina em conferência de imprensa. O presidente do Sporting quer desculpas públicas para atos públicos, em reação pública às agressões de que se queixam os dirigentes leoninos no Bessa e no Dragão Caixa. Ficou a promessa de pedido de audiência ao Governo e a garantia de que dirigentes do FC Porto não são agredidos quando vão a Alvalade. As relações entre leões e dragões não estão em questão, mas a frieza já dá para fazer gelo.