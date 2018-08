Madeira Rodrigues volta a Ranieri e Dias Ferreira reage: "Não é treinador para o Sporting"

Candidato da lista C às eleições do Sporting insiste que conta com o italiano para assumir o comando técnico em caso de vitória.

Pedro Madeira Rodrigues insiste que Claudio Ranieri será o treinador do Sporting caso a sua lista (C) vença as eleições do dia 8 de setembro.

"Penso a médio-longo prazo. Tinha de ter salvaguardada a parte financeira e uma equipa para o futebol com Ranieri, Delfim, Mariano Barreto e Marco Aurélio que me desse garantias de ser campeão. Percebi que Mihajlovic não dava e, com todo o respeito por Peseiro, não o vejo a médio prazo. Para os próximos três anos tenho Ranieri, que vai atrair jogadores. É importante para os sportinguistas terem opções. Só há bons presidentes com bons treinadores. Com Ranieri o Sporting vai estar mais perto do título", assinalou no debate conjunto entre os sete candidatos à liderança do Sporting, antes de referir que "a Comissão de Gestão tem feito erros mas também muitas coisas boas".

Em reação às declarações de Madeira Rodrigues, Dias Ferreira afirmou que Ranieri "não é treinador para o Sporting":

"Situação inédita. Não posso dizer que vou contratar A ou B. O Ranieri não é treinador para o Sporting. Não vou fazer no Sporting o que fazem no Governo, chegar e mandar tudo embora. E quem paga? O Sporting? Quem lá está, fazendo bom trabalho, após as eleições tomarei decisões, tenho de avaliar o mérito. Não vamos fazer nenhuma revolução. Não estou a combater quem lá está. Procuro ultrapassar a Direção anterior não falando disso. Quero é que quem lá está e apoia candidaturas que esclareçam se continuam", afiançou o candidato da lista F.