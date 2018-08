Madeira Rodrigues apresenta investidores e promete 120 milhões

Candidato apresentou Xeque Badr Al-Samah, do Kuwait, que facilitirá dois empréstimos obrigacionistas de 60 milhões de euros

Pedro Madeira Rodrigues apresentou, esta sexta-feira, o Xeque Badr Al-Samah, do Kuwait, como investidor que possibilitará ao Sporting, caso a sua lista seja eleita a 8 de setembro, dois empréstimos obrigacionistas de 60 milhões de euros, o que perfaz 120 M€. O citado Xeque opera em vários mercados, nomeadamente no do petróleo, e o grupo a que pertence tem uma faturação média anual de 1,5 biliões.

"Como prometido, nós cumprimos. Somos a Lista C da coerência, clareza, coragem e de cumprir. Tínhamos certeza de vir a ter uma solução financeira no imediato e quem não a tem não se deveria candidatar. A situação não é famosa, é difícil, sem criar alarmismos teremos de a resolver. Temos interesse em comprar as VMOC e ficar com quase 90% da SAD, para manter o total controlo. Vamos ao mercado, mas vamos com garantias. O Xeque tem investimentos no Golfo Pérsico mas também em Portugal. Conhece bem o Sporting. E o Sporting precisa deste apoio e desta garantia. Vamos fazer agora um empréstimo obrigacionista, em novembro, de 60 milhões de euros; e voltaremos ao mercado em abril/maio para mais 60 milhões. Acreditamos que vai correr tudo bem e que não vamos precisar de recorrer e exercer esta garantia, mas permite ter a certeza que esse dinheiro vai entrar e com taxa de juro mais compatível com o que é o Sporting. Nesta altura estamos a pagar com taxa de 6,25%, muito acima do que pagam os nossos rivais, e isso não é sustentável", comentou o candidato Pedro Madeira Rodrigues.

O investidor falou do Sporting e lembrou que há confiança na marca. "O Sporting é um negócio para ganhar e não uma obra de ação social. Confiamos na marca e no projeto, que tem cabeça corpo e membros. Não é nossa intenção sermos proprietários do Sporting. Estamos aqui para fazer uma parceria a longo prazo, vamos trabalhar de perto com administração da SAD e só vejo um futuro risonho", disse o Xeque Badr Al-Samah.

Também presente na conferência esteve Imran Mhomed, o candidato a vice-presidente para as finanças na lista liderada por Pedro Madeira Rodrigues. Imran falou de outros projetos já em andamento: "Esta candidatura já fez vários esforços, posso adiantar que temos parcerias com investidores e grupos de Arábia Saudita, Kuwait, Oman e dos EAU. Prevemos crescimento exponencial da receita, vamos internacionalizar a marca no Médio Oriente, nos países de língua portuguesa e nas grandes comunidades de portugueses espalhados pelo mundo, de forma profissional. Vamos ser clube de referência no Médio Oriente. A formação vai voltar a ser referência, temos administradores capazes e vamos fazer frente às melhores equipas da Europa. Temos de ser pragmáticos. Nas finanças, todavia, é possível fazer aliança com vitórias e equipa de elite. Vamos deixar de ser o clube do quase para alcançar resultados."