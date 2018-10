Luís Paixão Martins acusa Sporting de pagar a autor de blogue

Apoiante de Frederico Varandas nas últimas eleições do Sporting refere que a direção do clube mantém as práticas do tempo de Bruno de Carvalho, exceção feita ao futebol.

Luís Paixão Martins, fundador da agência de comunicação LPM, acusa o Sporting de ter um contrato estabelecido com o autor do blogue Mister do Café, um dos que terá divulgado correspondência eletrónica do Benfica, com vista ao fornecimento dos serviços de comunicação do clube de Alvalade.

"O Sporting tem dois grandes fornecedores de serviços de Comunicação (o resto são migalhas...). Ambos foram escolhidos por Bruno de Carvalho e ambos têm contrato de prestação de serviços a longo prazo assinados por Bruno de Carvalho. Nada disso mudou com a gerência transitória da equipa de Sousa Cintra e nada disso mudou com a gerência eleita de Frederico Varandas. O fornecedor da Sporting TV, com um contrato que vale 2 milhões de euros por ano, continua a ser o mesmo de Bruno de Carvalho. O fornecedor dos restantes Media próprios do Sporting (jornal, digital, etc., incluindo o cobarde anónimo do Mister do Café), com um contrato que vale 700 mil euros por ano, continua a ser o mesmo de Bruno de Carvalho", escreveu o consultor de comunicação na sua página pessoal do Facebook, ele que foi apoiante de Frederico Varandas nas últimas eleições leoninas.

"É assim e assim continuará a ser por muito tempo em resultado dos contratos deixados por Bruno de Carvalho. Aliás, com a atual direção do Sporting, exceção feita ao futebol que é dirigido pelo próprio presidente Frederico Varandas, tudo continua a ser como era no tempo de Bruno de Carvalho. E essa seria, aliás, razão mais do que suficiente para eu nada ter com a ver com o assunto", acrescentou Luís Paixão Martins, em resposta à especulação sobre a eventual ligação à comunicação do Sporting, algo que nega.