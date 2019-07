Luis Neto faz coro com os adeptos: "Já pedi ao Bruno para ficar"

Apesar da derrota no primeiro jogo da pré-temporada, esta quarta-feira, com os suíços do Rapperswil-Jona (2-1), o que preocupava e inspirava os cânticos dos adeptos do Sporting, no final, era a indefinição relativamente ao futuro de Bruno Fernandes. Luís Neto, que se estreou de leão ao peito, contou que também já lhe pediu para ficar e assegurou que os rumores do mercado não mexem com o capitão.

Estreia: "Tem sido uma boa experiência, tenho conhecido os colegas, começo a ambientar-me ao grupo, às ideias da equipa técnica. O espírito de grupo é muito bom, saudável, competitivo. Agora, é normal, os primeiros jogos são sempre mais complicados. Tentamos fazer as coisas bem, o que o mister queria. Os primeiros jogos custam sempre, há fadiga. Ninguém gosta de perder, mas sem valorizar o resultado, temos muitos jogos por fazer, muitos jogadores por chegar e o que fica, o mais importante é o espírito, é que todos quiseram dar o melhor com a camisola do Sporting"

Adaptação: "Sempre tive o sonho de poder jogar num grande, representar o Sporting é um grande orgulho para mim, estamos no início, espero ajudar a equipa com muito sucesso".

Concorrência de Mathieu e Coates: "Sou da opinião de que os melhores devem entrar em campo. Um grupo forte deve ter jogadores fortes em todas as posições, competição. Sou mais um para jogar, vou absorver muitas coisas boas que Mathieu e Coates têm, e a irreverência do Ilori: cada um deles empresta à equipa diferentes características".

Já pediu a Bruno Fernandes para ficar: "Já pedi, tive oportunidade de estar com ele nas férias, sabe a minha opinião. Tudo o que está a acontecer é mérito dele, do que ele fez. Os números dele na época passada são assombrosos, e depois ainda completou com a Seleção. Está de parabéns. É um sucesso com o qual tem de lidar. Esta é uma fase de mercado que mexe com toda a gente, mas, vejo-o com a cabeça no Sporting e, enquanto estiver cá, vai ajudar-nos com toda a motivação".